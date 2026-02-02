İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest - Son Dakika
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest
02.02.2026 13:25  Güncelleme: 13:29
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest
İngiliz futbol kulübü Wolverhampton, iki hafta önce babasının elindeki yemekten almak isterken gözyaşlarına boğulan minik taraftarını unutmadı. Bu duygusal anın ardından harekete geçen kulüp yetkilileri, minik taraftara kulüp forması ve çeşitli hediyeler ulaştırdı. Bu jest hem aileyi hem de futbolseverleri mutlu etti ve takdir topladı.

Wolverhampton, iki hafta önce babasının elindeki yemekten almak isterken gözyaşlarına boğulan minik taraftarı unutmadı. İngiliz kulübü, küçük taraftara forma ve çeşitli hediyeler vererek duygulandıran bir jest yaptı.

DUYGUSAL ANLAR KARŞILIKSIZ KALMADI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından harekete geçen Wolverhampton yetkilileri, minik taraftara kulüp forması ve hediyeler ulaştırdı. Yapılan bu sürpriz, hem aileyi hem de futbolseverleri mutlu etti.

İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Baba çocuğun ağladığından haberi bile yok lüp lüp yutma sevdasında. 6 0 Yanıtla
SON DAKİKA: İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest - Son Dakika
