İngiliz Ekiplerin Kadro Değeri 1.5 Milyar Euro

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin avro.
İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon avroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon avroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.
Tottenham'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Dejan Kulusevski
|60 milyon
|Cristian Romero
|55 milyon
|Micky van de Ven
|55 milyon
|James Maddison
|50 milyon
|Brennan Johnson
|50 milyon
|Pedro Porro
|45 milyon
|Destiny Udogie
|45 milyon
|Dominic Solanke
|45 milyon
|Mathys Tel
|40 milyon
|Pape Matar Sarr
|40 milyon
|Guglielmo Vicario
|35 milyon
|Archie Gray
|35 milyon
|Rodrigo Bentancur
|30 milyon
|Heung-min Son
|30 milyon
|Yves Bissouma
|28 milyon
|Kevin Danso
|25 milyon
|Lucas Bergvall
|25 milyon
|Richarlison
|25 milyon
|Wilson Odobert
|18 milyon
|Djed Spence
|15 milyon
|Mikey Moore
|15 milyon
|Ben Davies
|8 milyon
|Dane Scarlett
|1 milyon
|Brandon Austin
|600 bin
|Alfie Whiteman
|500 bin
|Toplam
|776 milyon 100 bin
Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Kobbie Mainoo
|55 milyon
|Bruno Fernandes
|55 milyon
|Leny Yoro
|55 milyon
|Lisandro Martinez
|45 milyon
|Alejandro Garnacho
|45 milyon
|Rasmus Hojlund
|45 milyon
|Matthijs de Ligt
|40 milyon
|Amad Diallo
|40 milyon
|Joshua Zirkzee
|35 milyon
|Diogo Dalot
|35 milyon
|Andre Onana
|32 milyon
|Noussair Mazraoui
|32 milyon
|Manuel Ugarte
|50 milyon
|Mason Mount
|28 milyon
|Patrick Dorgu
|25 milyon
|Luke Shaw
|16 milyon
|Harry Maguire
|15 milyon
|Casemiro
|12 milyon
|Victor Lindelöf
|10 milyon
|Altay Bayındır
|10 milyon
|Toby Collyer
|5 milyon
|Christian Eriksen
|6 milyon
|Ayden Heaven
|1 milyon
|Jonny Evans
|1 milyon
|Tom Heaton
|250 bin
|Toplam
|693 milyon 250 bin
Son Dakika › Spor › İngiliz Ekiplerin Kadro Değeri 1.5 Milyar Euro - Son Dakika
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