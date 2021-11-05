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İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor - Son Dakika

İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor

05.11.2021 15:16

Fenerbahçe, Szalai'ye devre arasında veda edebilir. İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsae'nin 20 milyon euroya transferi bitireceği belirtildi. Attila Szalai, Liverpool'un yıldız savunmacısı Vin Dijk'a benzetildi.

Attila Szalai'yi elde tutmak her geçen gün zorlaşıyor. İngiliz basınından The Sun, " Chelsea, Macar Van Dijk'ı Attila Szalai'yi ocak ayında kadroya katmak istiyor. 20 milyon euro önerecekler" başlığını attı. İngiliz taraftar Szalai araştırmasına başladı.

'Macar Vin Dijk' benzetmesi yapılan Szalai, çılgın bedelle Chelsea'ye gidiyor

"SEVILLA İSTİYOR"

İngiliz taraftarlar, sosyal medyada Szalai'nin Chelsea'ye katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğu şeklinde yorumlar yaptı. Futbolcuyu Sevilla'nın da istediği, transferin kolay olmayacağı görüşleri belirtildi.

Szalai'yi Van Dijk'a benzeten İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor

Chelsea, Ocak, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor - Son Dakika
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