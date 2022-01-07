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İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi - Son Dakika

İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi

07.01.2022 11:39
İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi

Fenerbahçe'den Watford'a kiralanan Ozan Tufan Ada'da istediğini bulamadı. Şans bulmakta zorlanan yıldızın Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, sezon başında kiraladığı Ozan Tufan'ı göndermeye hazırlanıyor. BBC'nin haberine göre satın alma opsiyonunu kullanmayacak İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den Ozan'ı geri almasını istedi.

KABUL EDİLMEZSE...

Bu teklif kabul kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Ozan otomatik olarak geri dönecek.

İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, 'Geri alın' çağrısında bulundu

ŞANS BULAMIYOR

Ada'da istediği şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, 7 maçta oynadı.

YERİNE KAYEMBE GELİYOR

Watford'un Ozan'ın yerine alacağı oyuncu belli oldu. İngiliz ekibi, Belçika'nın Eupen takımında oynayan Demokratik Kongolu Edo Kayembe'yi (23) kadrosuna katmak istiyor.

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İngiltere Premier Lig, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Watford, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye 'Geri alın' dedi - Son Dakika Spor


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