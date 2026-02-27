İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın... - Son Dakika
27.02.2026 10:43  Güncelleme: 10:55
UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak, Kadıköy'deki ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti. Maçta Nottingham Forest taraftarlarının, Fenerbahçe tribünlerine yönelik ''Sen Galatasaray'ın b*kusun'' şeklinde tezahüratı gündem oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta Kadıköy'de alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ ÇEKEN TEZAHÜRAT

Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri ise tribünlerde yaşandı. Nottingham Forest taraftarlarının, Fenerbahçe tribünlerine yönelik "Sen Galatasaray'ın b*kusun" şeklinde tezahüratta bulunması sosyal medyada gündem oldu.

Kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda yoruma neden olurken, iki takım taraftarları arasında sözlü atışmalar yaşandığı görüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    ha ha ha 3 0 Yanıtla
  • korhan sahin korhan sahin:
    Haber mi bu şimdi. 0 0 Yanıtla
  • Ferhat Bindak Ferhat Bindak:
    adamlar haklı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
