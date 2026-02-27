UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta Kadıköy'de alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.
Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri ise tribünlerde yaşandı. Nottingham Forest taraftarlarının, Fenerbahçe tribünlerine yönelik "Sen Galatasaray'ın b*kusun" şeklinde tezahüratta bulunması sosyal medyada gündem oldu.
Kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda yoruma neden olurken, iki takım taraftarları arasında sözlü atışmalar yaşandığı görüldü.
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
