İngiltere, 10 kişi kalan Çekya\'yı 2-0 yenerek Uluslar Ligi\'nde ilk galibiyetini aldı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda karşılaştığı Çekya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

Prag'daki Fortuna Arena'da oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken, mücadelenin 25. dakikasında Çekya 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekipte Pavel Sulc, kırmızı kart görerek takımını sahada eksik bıraktı. İngiltere, kalan bölümde rakip kalede gol arasa da ilk yarıda skor değişmedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarıya rakip kalede daha fazla pozisyon üreterek başlayan İngiltere, aradığı golü 47. dakikada buldu. İngiliz ekibinde Anthony Gordon, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İngiltere, mücadelenin 69. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Harry Kane, takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi. Çekya'nın kalan dakikalardaki çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla İngiltere, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Çekya ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılarak grupta puanla tanışamadı.