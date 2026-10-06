İngiltere Çekya'yı 3-0 yenip grupta 9 puana ulaştı, Kane 125. maçta rekoru egale etti

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, sahasında Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

İngiltere, Wembley Stadı'nda ağırladığı Çekya karşısında ilk tehlikeli atağı teknik direktör Thomas Tuchel'in milli arada ikinci kez şans verdiği Trent Alezander-Arnold ile üretti. Bu futbolcunun 6. dakikada ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lukas Hornicek son anda topu kornere çeldi.

Ceza alanında topla buluşan ancak son vuruşu yapamayan ev sahibi ekip, Vladimir Coufal'ın büyük hatasıyla 26. dakikada öne geçti. Harry Kane'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderen Coufal, skor tabelasını İngiltere lehine değiştirdi: 1-0.

Temponun düştüğü ilk yarının son bölümünde İngiltere, teknik direktör Tuchel'in yedek kulübesinden alkışladığı golle farkı ikiye çıkardı. 40. dakikada Elliot Anderson'un sol tarafa havalandırdığı, Morgan Rodgers'ın bekletmeden ceza alanına tek pasla çıkardığı topu Kane tamamladı: 2-0.

53. dakikada üst direğe takılan Kane, 4 dakika sonra Lewis Hall'un kullandığı korner atışında arka direkte yükselerek kafa vuruşuyla skoru 3-0 yaptı.

Çekya'nın rakip ceza alanında 6 kez topla buluşabildiği ve hiç isabetli şut üretemediği karşılaşmayı baştan sona domine eden İngiltere, 78 bin 864 taraftarının takip ettiği mücadeleyi 3-0 kazandı.

Kane, kaleci Shilton'ın rekorunu egale etti

Kaptan Harry Kane, Çekya karşısında 125. kez İngiltere Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak, kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru egale etti.

Bu iki ismi 120 kezle Wayne Rooney, 115 kezle de David Beckham takip ediyor.

Kane, Çekya karşısındaki golüyle milli formayla attığı gol sayısını 91'e çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.

Çekya milli arayı puansız kapadı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından istifa eden Miroslav Koubek'in yerine temmuz ayında Çekya'nın başına geçen Santi Denia, milli arada puan alma başarısını gösteremedi.

İspanya'nın alt yaş milli takımlarıyla Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Denia yönetimindeki Çekya, UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye iki kez, İspanya ve Hırvatistan'a da birer kez mağlup oldu.

Milli araya 3-2'lik İspanya mağlubiyetiyle başlayan İngiltere ise Çekya'yı 2-0 ve 3-0, Hırvatistan'ı da 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 9 puana ulaştı.