Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu! - Son Dakika
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Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!

30.07.2022 21:21

İngiltere'de Community Shield karşılaşmasında Liverpool, Manchester City'yi 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Kırmızılar'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Trent Alexander Arnold, 83 dakikada Salah ve 90+4. dakikada yeni transfer Darwin Nunez attı.

Liverpool ile Manchester City, İngiltere'de Community Shield maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Liverpool 3-1 kazandı.

LIVERPOOL'UN YENİ GOLCÜSÜ SKORU BELİRLEDİ

Liverpool, 21. dakikada Trent Alexander Arnold ile öne geçerken, ilk yarı 1-0 sona erdi. Machester City'de yeni transfer Julian Alvarez, 72. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi. Kırmızılar'da 83. dakikada Salah penaltıdan takımını öne geçirirken, 90+4. dakikada ise Darwin Nunez maçın skorunu belirledi ve Liverpool kupanın sahibi oldu.

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SON DAKİKA: Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu! - Son Dakika
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