''İngiltere'de tur atlar mıyız?'' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt
''İngiltere'de tur atlar mıyız?'' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt

\'\'İngiltere\'de tur atlar mıyız?\'\' sorusuna Hacıosmanoğlu\'ndan olay yanıt
11.03.2026 08:06  Güncelleme: 08:12
Haber Videosu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialı açıklamalar yaptı. Maçı protokol tribününden takip eden Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın performansını olumlu bulduğunu belirtti ve ''Birkaç tane daha atmamız lazımdı'' dedi. ''Turu İngiltere'de geçer miyiz?'' sorusuna da oldukça iddialı bir yanıt veren Hacıosmanoğlu, ''O kesin ya. Sıradaki rakip gelsin'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederken mücadeleyi tribünden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RAMS PARK'TA YERİNDEN TAKİP ETTİ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, karşılaşmadan yaklaşık bir buçuk saat önce RAMS Park'a geldi. Hacıosmanoğlu'nu stadyumda Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu karşıladı. TFF Başkanı mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

"BİRKAÇ TANE DAHA ATMAMIZ LAZIMDI"

Sporcast'e konuşan Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın performansını olumlu bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray performansını iyi buldum ama birkaç tane daha atmamız lazımdı. İngiltere'ye kaldı."

"O KESİN YA, SIRADAKİ RAKİP GELSİN"

"Turu İngiltere'de geçer miyiz?" sorusuna da oldukça iddialı bir yanıt veren Hacıosmanoğlu, "O kesin ya. Sıradaki rakip gelsin." ifadelerini kullandı. Galatasaray, İstanbul'da aldığı 1-0'lık galibiyetle İngiltere'de oynanacak rövanş karşılaşmasına avantajlı gitmeyi başardı.

