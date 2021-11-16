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İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar - Son Dakika

İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar

16.11.2021 09:37

EURO 2020'nin finalisti İngiltere, I Grubu'nun son maçında San Marino'ya büyük fark attı. İngiltere, 10-0'lık galibiyetle Dünya Kupası biletini güle oynaya aldı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki son maçta futbolseverler gole doydu. İngiltere, San Marino'yu 10-0 mağlup etti. Harry Kane, 4 golle karşılaşmaya damga vurdu.

İngiltere gol oldu yağdı! 10-0'lık skorla Dünya Kupası biletini aldılar

EN GOLCÜSÜ

Kane 2021 yılı içinde milli formayla 13 gole ulaşarak bir takvim yılı içinde milli takımda en fazla gol atan İngiliz futbolcu oldu.

İngiltere gol oldu yağdı! 10-0'lık skorla Dünya Kupası biletini aldılar

57 YIL SONRA GELEN ZAFER

İngiltere, 1964 yılından bu yana ilk kez bir maçta iki basamaklı skora ulaştı. İngiltere Milli Takımı en son 57 yıl önce ABD'yi 10-0'la geçmişti.

ATMAYAN KALMADI

İngiltere'ye galibiyeti getiren diğer goller Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve kendi kalesine Filippo Fabbri'den geldi.

İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar

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Son Dakika Spor İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar - Son Dakika
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