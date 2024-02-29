Leeds United Taraftarı Gol Sevinci Sırasında Tribünden Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Leeds United Taraftarı Gol Sevinci Sırasında Tribünden Düştü

Leeds United Taraftarı Gol Sevinci Sırasında Tribünden Düştü

İngiltere FA Kupası'nda oynanan Leeds United ve Chelsea maçında bir Leeds taraftarı, gol sevinci sırasında üst tribünden düştü. Maçın 59. dakikasında Leedsli futbolcu Joseph'in attığı gol sonrası sevinç yaşayan taraftar, üst tribünden alt tribüne düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan taraftarın durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Maçı 3-2 kazanan Chelsea, çeyrek finale çıktı.

29.02.2024 14:03  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere FA Kupası'nda oynanan Leeds United ve Chelsea maçında bir Leeds taraftarı, gol sevinci sırasında üst tribünden düştü. Maçın 59. dakikasında Leedsli futbolcu Joseph'in attığı gol sonrası sevinç yaşayan taraftar, üst tribünden alt tribüne düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan taraftarın durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Maçı 3-2 kazanan Chelsea, çeyrek finale çıktı.

Dün akşam Leeds United ve Chelsea arasında oynanan İngiltere FA Kupası maçında bir Leeds United taraftarı, gol sevinci yaşadığı sırada üstü tribünden kafa üstü alt tribüne düştü.

Chelsea Leeds United'ı 3-2 yenerek çeyrek finale çıkan taraf oldu.

Maçın 59. dakikasında Leedsli futbolcu Joseph'in skoru 2-2'ye getirdiği gol sonrası tribünesevinen bir Leedsli taraftar üstü tribünealt tribünetaraftarların üzerine düştü.

Sağlık ekipleri, kafa üstü şiddetli bir şekilde düşen taraftar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Taraftar, ambulansla hastaneden çıkarılırken diğer taraftarlar alkışla kendisine destek verdi.

Chelsea, çoğunlukla maçın kontrolünü elinde tuttu. Joseph'in attığı gol takımının elenmesine engel olamadı.

Taraftarın sağlık durumu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere FA kupası maçında gole aşırı bir şekilde sevinen taraftar, dengesini kaybedip kafa üstü tribünden düştü
İngiltere FA kupası maçında gole aşırı bir şekilde sevinen taraftar, dengesini kaybedip kafa üstü tribünden düştü
İngiltere FA kupası maçında gole aşırı bir şekilde sevinen taraftar, dengesini kaybedip kafa üstü tribünden düştü
İngiltere FA kupası maçında gole aşırı bir şekilde sevinen taraftar, dengesini kaybedip kafa üstü tribünden düştü

Birleşik Krallık, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leeds United Taraftarı Gol Sevinci Sırasında Tribünden Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 15:05:33. #1.12#
SON DAKİKA: Leeds United Taraftarı Gol Sevinci Sırasında Tribünden Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement