Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı

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Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi tarihi mekanı adres seçtiler

Eski Los Angeles Dodgers beyzbol oyuncusu Julio Urias, eşine karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle büyük bir skandalın odağında yer alıyor. Kaliforniya Karayolları Devriyesi'nin yayınladığı görüntülerde, 28 yaşındaki Urias'ın eşi Daisy Perez'i kovaladığı ve onu bir çite ittiği görülüyor.

Olay,bir futbol maçı sırasında gerçekleşti. İddialara göre, Urias'ın kadın hayranlarla fotoğraf çektirmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Görüntülerde Urias'ın eşini ittiği, saçını çektiği ve ona doğru hamle yaptığı görülüyor.

Urias, olay sonrası beş ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bunların çoğu düşürülse de, Mayıs ayında aile içi şiddeti kabul etti. Mahkeme kararıyla 36 ay şartlı tahliye aldı, toplum hizmeti ve aile içi şiddet danışmanlığı alması emredildi.

Bu olay, Urias'ın kariyerini derinden etkiledi. MLB tarafından süresiz izne çıkarılan oyuncu, o zamandan beri hiçbir maçta yer almadı. Şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Urias'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu, Urias'ın karıştığı ilk aile içi şiddet vakası değil. 2019'da da benzer bir olayla gündeme gelmişti. MLB'nin aile içi şiddet politikası kapsamında bir oyuncunun iki kez cezalandırılması görülmemiş bir durum olacağından, Urias'ın kariyerinin ciddi tehlike altında olduğu düşünülüyor.