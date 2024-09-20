Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi - Son Dakika
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Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in makamında uğradığı tokatlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde Başkan İn'e saldıran kişinin kulüpte reklam ve sponsorluktan sorumlu yöneticisi Cengiz Şen olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Şen'in ''Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin'' dediği duyuldu.

20.09.2024 23:06
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Önümüzdeki Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor'un başkanı Gökhan İn'in darp görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Hamza Cengiz Şen olduğu öğrenildi. Saniye saniye kaydedilen darp görüntülerinde Şen'in Başkan İn'e "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği duyuldu.

"BASIN AÇIKLAMASI YOK"

Gündeme bomba gibi düşen skandal görüntülerde başkan İn'e tokat atan saldırganın konuşmaları saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görüldü.

"KALP VAR BENDE"

Yaşadığı saldırı anında korku dolu anlar yaşayan Başkan İn ise, "Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam" diyerek yanıt verdi.

Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Sakaryaspor, Cengiz Şen, 3-sayfa, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Yiğit:
    Gelsin yeşil seni bu durumdan kurtarsın kdjdjd 11 2 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Madem yapamayacaksın futbolculara verdiğin çekler karşılıksız çıkacak niye bu işe giriyorsun kardeşim değer mi? Futbolcular da o takımda çalışan insanlarda ekmeğini oradan kazanıyor değer mi bu görüntülerin yaşanmasına? Seninde bir ailen var yapamayacağınız işlere girmeyin. 1 2 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Ben Sakarya sporun başkanın bu duruma düşmesine üzüldüm 0 0 Yanıtla
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