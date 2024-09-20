KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı

Eğitim

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ÖSYM'den yapılan açıklamada, 1 Eylül'de uygulanan 2024- KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verildi.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM, 20 Eylül'de sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM sınav sonucu sayfasına giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilir. Sonuç ekranında Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarına ait puanlar ile doğru ve yanlış cevap sayıları yer alacak. Ayrıca, sonuçlar mobil uygulama üzerinden de sorgulanabilir. KPSS önlisans sonuçları basılı olarak adaylara iletilmeyecek; internet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde kabul edilecektir.

1 MİLYON 205 BİN 899 ADAY BAŞVURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu bildirdi. Aday odaklı düşünme anlayışını genişleterek sürdürdüklerini kaydeden Ersoy, "2022-KPSS Ön Lisans 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135'e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık." değerlendirmesinde bulundu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini vererek, "Sınava 2 bin 535 engelli aday katılacak ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttük. Sınavda 164 bin 53 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak." bilgisini paylaştı.

KADINLAR SINAVA DAHA ÇOK BAŞVURUDA BULUNDU

Ersoy, 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğunu belirterek, en fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini, Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısının ise 588 olduğunu kaydetti. Sınava başvuran kadın aday sayısının 743 bin 725 olduğunu bildiren Ersoy, erkek aday sayısının ise 462 bin 174 olduğunu ifade etti.