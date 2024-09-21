Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

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Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 52 yaşındaki şarkıcının İstanbul Kozyatağı Hilton'da sahnede şarkısını söylerken aniden fenalaştığı kalp masajı yapılan şarkıcının kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı bildirildi. Ünlü sanatçının menajeri Halil Yıldırım, Arolat'ın vefat haberini doğruladı.

SON PROGRAMINDAKİ SÖZLERİ: EN MUTLU OLDUĞUM YER SAHNE

Metin Arolat, Armağan Çağlayan'a konuk olduğu programda "Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" demişti. Sanatçı bir aileden geldiğini ve bazı şeylerin genetik olduğunu söyleyen Arolat, "Şarkı söylemek insanlarla aramda bir köprü" diye ekledi.

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 Tarihinde İzmir'de dünyaya gelen ünlü şarkıcı Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınmış ve bir reklam ajansında yönetmen asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. Ardından Amerika'ya gitmiş ve Part Time işlerde çalışmış ayrıca University of Illinois'ta Reklamcılık eğitimi almıştır. Türkiye'de döndükten sonra Star tv, Kanal 6 ve Atv'nin Tanıtım Bölümlerinde Yönetmenlik yapmıştır. 1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat hem reklamcılık, hem yönetmenlik hemde albüm çalışmalarını sürdürmüştür. Kendi kliplerini ve o dönemde Tarkan'nın kliplerini yönetmiştir. Şimdiye kadar toplam 5 albüm yayımlamıştır. Albümleri:1995 – Ayrılık Olmaz1998 – Yine Bir Başıma2005 – Kabul Et2010 – Lütfen Yaz Gelsin (Single)2010 – Çok Daha Ötesi2014 – Karavan. Metin Arolat birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yapmıştı. Demet Akalın, Deniz Seki gibi birçok ismin kliplerinde yönetmenlik yapmıştı.