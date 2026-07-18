İngiltere, Fransa ile 3'üncülük için sahaya çıkıyor - Son Dakika
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İngiltere, Fransa ile 3'üncülük için sahaya çıkıyor

18.07.2026 06:20
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Tuchel, Fransa karşısında son 60 yılın en iyi Dünya Kupası performansını hedefliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile İngiltere arasında yapılacak 3'üncülük mücadelesi öncesinde İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, rakipleri karşısında kazanarak son 60 yıldaki en iyi Dünya Kupası performansını ortaya koymak istediklerini söyledi.

Miami Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 52 yaşındaki teknik adam, finale yükselen İspanya ve Arjantin ile 3'üncülük maçında karşılaşacakları Fransa'yla aralarında fark olduğunu belirtti.

Rakiplerin yıllar içinde çok şey inşa ettiğini vurgulayan Tuchel, "Kapatmamız gereken küçük bir fark var. Bence bu fark, neredeyse bu ülkelerin Dünya Kupası'nı kazanma ve finale kalma beklentilerine yansıyor. Biz bunu yapamadık. Bunu talep ettik, hayalini kurduk, çabaladık ve yarıştık. Şimdi Fransa ile oynayacağız ve FIFA sıralamasında dünyada dördüncü sıradayız. Yarı finale kadar geldik. Bu farkı kapatmak istiyoruz. Bence bu, içinde bulunmak için harika bir pozisyon. Rekabetçi olmayı seviyorum, kovalayan taraf olmayı seviyorum, meydan okuyan taraf olmayı seviyorum ve bu yarından itibaren başlıyor." dedi.

İngiltere karşısında son maçına çıkmaya hazırlanan Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın inanılmaz bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Tuchel, "Oyuncu olarak her şeyi kazandı, milli takım antrenörü olarak her şeyi kazandı. Onu görmek her zaman bir zevkti, onunla tanışmak zevkti. İnanılmaz derecede saygılı. Tabii ki onu yenmeye çalışacağız. Bence o da bizim kadar hayal kırıklığına uğramış durumda. Yarı finaldeki kritik ana kadar harika bir turnuva geçirdiler. Eminim o da her zamanki gibi maçı kazanmaya kararlı ve biz de bunun olmasına izin vermemeye kararlıyız." açıklamasında bulundu.

"Hayal kırıklığına uğradık"

İngiltere'nin son 14 resmi maçta ilk kez kaybettiğini anlatan Tuchel, Arjantin karşısında yaşanan yenilginin acı verdiğini söyledi.

Son dünya şampiyonuna karşı mağlup olduklarının altını çizen Alman teknik adam, "85. dakikaya kadar 1-0 öndeydik. Dünyanın en iyi oyuncusuna (Messi) karşı oynadık ve 2-1 kaybettik, bu acı verici. Yarı finale giden yolu hak ettik. Hayal kırıklığına uğradık çünkü finalde olmak istiyorduk. Bunu yapabileceğimize inandık. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Eğer maçı kazanırsak, son 60 yılda Dünya Kupası'ndaki en iyi sonucumuzu elde etmiş olacağız." diye konuştu.

Tuchel, finale kalamamanın herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu acı ne yazık ki ilk değil ve büyük ihtimalle son da değil. Kimse yarın oynamak istemez. Ancak bu resmi bir Dünya Kupası maçı, İngiltere için son 60 yıldaki en iyi sonucu alma şansı. Dünyanın en iyi takımlarından ve belki de en formdaki takımına karşı oynayacağız."

Yarı finalde yaşanan mağlubiyet sonrasında sorumluluğun kendisinde olduğunu aktaran Tuchel, "Antrenör benim. Kararlarımız güvene, rekabetçiliğimize, tecrübelerimize ve saha içinde hissettiklerimize dayanıyor. Bu durum benim ve oyuncularımın yaşadığı bir acıdır. Hepimiz bu acıyı hissediyoruz. Bununla yaşamak zorundayız." dedi.

John Stones: "Olmamız gerektiğine inandığımız yere ulaşamadık"

Teknik direktör Thomas Tuchel ile basın toplantısında yer alan İngiliz futbolcu John Stones, takım olarak akıllarının halen Arjantin maçında olduğunu söyledi.

Futbolcular olarak öfke ve hayal kırıklığı yaşadıklarının altını çizen Stones, buna karşın turnuvada iyi bir yol kat ettiklerini dile getirdi.

Kadrodaki her oyuncuyla gurur duyduğunu vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "Oyunun doğası ve biz futbolcuların doğası gereği, olayları çok kişisel algılıyoruz. Bu işin sonuna kadar gidip kazanabileceğimize dair inanca sahiptik. Bu yüzden, yarı finalde elenmek daha da fazla acıtıyor çünkü çok inandık ve olmamız gerektiğine inandığımız yere ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

Fransa karşısında kazanmaya odaklanmaları gerektiğini bildiren Stones, "Bronz madalya, odaklanmamız gereken başka bir hedef. Bugüne kadar başaramadığımız bir şey bu. Bu durum bizi mutlu edecek mi etmeyecek mi, bu soruya cevap vermek zor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İngiltere, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere, Fransa ile 3'üncülük için sahaya çıkıyor - Son Dakika

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