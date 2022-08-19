İngiltere Futbol Federasyonundan Tuchel ile Conte'ye ceza - Son Dakika
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İngiltere Futbol Federasyonundan Tuchel ile Conte'ye ceza

19.08.2022 21:44
İngiltere Futbol Federasyonundan Tuchel ile Conte'ye ceza

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de 2-2 sona eren Chelsea-Tottenham maçında tartışarak kırmızı kart gören takımların teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte'ye çeşitli cezalar verdi.

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de 2-2 sona eren Chelsea- Tottenham maçında tartışarak kırmızı kart gören takımların teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte'ye çeşitli cezalar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 14 Ağustos Pazar günü oynanan lig maçında birçok kez tartışma yaşayan ve kırmızı kart gören ikiliye, uygunsuz hareket gerekçesiyle ceza verildiği belirtildi.

Chelsea'yi çalıştıran Tuchel'e bir maç men ve 35 bin sterlin para; Tottenham'ın teknik direktörü Conte'ye ise 15 bin sterlin para cezaları verildi. Tuchel'in, maç sırasındaki hareketlerinin gerekçelerini yazılı olarak federasyona sunması nedeniyle men cezasının geçici olarak kaldırıldığı da ifade edildi.

Taraflar, maç sonrası basına yaptıkları açıklamalarda, hareketlerinin hatalı olduğunu kabul ederek özür dilemişlerdi.

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Kaynak: AA

Antonio Conte, Tottenham, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Futbol Federasyonundan Tuchel ile Conte'ye ceza - Son Dakika

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