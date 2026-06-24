İngiltere-Gana Maçında Ganalılar Heyecan Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika
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İngiltere-Gana Maçında Ganalılar Heyecan Dolu Anlar Yaşadı

24.06.2026 12:19
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana, İngiltere ile 0-0 berabere kalırken, taraftarlar heyecanla maçı takip etti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci haftasındaki İngiltere- Gana maçını Ganalı taraftarlar heyecanla takip etti.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada heyecan devam ediyor. Karşılaşma için Gana'nın başkenti Akra'da kurulan ekranda taraftarlar maçı izledi.

Maç öncesinde futbol oynayan taraftarlar, milli marşlarını söyleyerek takımlarına destek verdi. Müsabakayı heyecanla takip eden Ganalılar, maç esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Kurulan ekranlardan mücadeleyi takip eden Irene Coleman, "Bu maçı izlemeye gelirken, Gana'nın kazanacağını ya da berabere kalacağını tahmin etmiştim; bu yüzden Gana kazanmazsa kesinlikle berabere kalacağını biliyordum." dedi.

James Ghalida da çok iyi bir maç oynandığını belirterek, "Maçın 0-0 biteceğinden kesinlikle emindim. Çocuklar, gerçekten iyi iş çıkardılar. Bugün Gana bizi gururlandırdı." diye konuştu.

Michael Kwasi Tan ise "İngiltere karşısında bir gol bekliyordum, ancak ilk yarıdan ikinci yarıya kadar olan süreci incelediğimizde, top sürekli bizim sahamızdaydı; bu yüzden savunmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Sonuçta istediğimiz en iyi sonuç da budur." açıklamasını yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA

İngiltere, Futbol, Dünya, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere-Gana Maçında Ganalılar Heyecan Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika

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