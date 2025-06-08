İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı 1-0 yenerek K Grubu'nda 3 maçta 3 galibiyete ulaştı.
2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gruplarda 6 karşılaşma yapıldı.
İspanya'daki RCDE Stadyumu'nda Andorra'yı 1-0 yenen İngiltere'nin galibiyet golünü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.
İngiltere 9 puanla K Grubu'nda lider konumda bulunuyor. 3 maçta puan alamayan Andorra ise 5. ve son sırada yer alıyor.
Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu:
Finlandiya- Hollanda: 0-2
Malta- Litvanya: 0-0
H Grubu:
Bosna Hersek- San Marino: 1-0
Avusturya- Romanya: 2-1
K Grubu:
Andorra-İngiltere: 0-1
Arnavutluk- Sırbistan: 0-0
Son Dakika › Spor › İngiltere K Grubu'nda 3'te 3 Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?