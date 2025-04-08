İngiltere'nin gündemi de bu! At telef oldu, jokey hedef tahtasında - Son Dakika
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İngiltere'nin gündemi de bu! At telef oldu, jokey hedef tahtasında

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İngiltere'nin en prestijli at yarışlarından Grand National'da yarışan 13 yaşındaki Celebre D'Allen, yarışın son bölümünde yaşadığı zorluklar sonucunda hayatını kaybetti. Atın sahipleri, atın en iyi veteriner bakımını aldığını ve iyileşme belirtileri gösterdiğini, ancak durumunun aniden kötüleştiğini belirtti.

08.04.2025 15:49  Güncelleme: 15:54
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İngiltere'nin en prestijli at yarışlarından Grand National'da geçtiğimiz Cumartesi günü yarışan 13 yaşındaki at Celebre D'Allen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Pazartesi akşamı hayatını kaybetti.

Philip Hobbs ve Johnson White Racing'in sahip olduğu at, yarışın son bölümünde yaşadığı zorlukların ardından son engelden sonra yere yığılmıştı. Yarış sonrası yapılan ilk müdahalelerde sıcak çarpması teşhisi konuldu.

At sahipleri Salı sabahı yaptıkları açıklamada, "Celebre D'Allen'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. En iyi veteriner bakımını aldı ve iyileşme belirtileri gösteriyordu. Ancak Pazartesi gecesi durumu aniden kötüleşti ve maalesef kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.

Yarışta Celebre D'Allen'e binen jokey Micheal Nolan, İngiliz At Yarışı Otoritesi (BHA) tarafından 10 günlük yarış yasağıyla cezalandırıldı. Nolan'ın, atın belirgin şekilde zorlandığını fark etmesine rağmen yarışa devam etme kararı tartışma konusu oldu.

BHA'nın geçici CEO'su Brant Dunshea konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Grand National'daki tüm atlar gibi Celebre D'Allen de yarış öncesi kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirildi" dedi ve ekledi: "Tüm atların uygunluğunu sağlamak için uzun ve detaylı bir süreç uygulanıyor."

Celebre D'Allen, 13 yaşıyla bu yılki Grand National'ın en yaşlı yarışmacısıydı. Uzmanlar, yarış atlarının genellikle 10 yaşına kadar aktif yarışlara katıldığını belirtiyor.

İngiltere'nin gündemi de bu! At telef oldu, jokey hedef tahtasında
İngiltere'nin gündemi de bu! At telef oldu, jokey hedef tahtasında
İngiltere\'nin gündemi de bu! At telef oldu, jokey hedef tahtasında

Hayvan Hakları, İngiltere, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'nin gündemi de bu! At telef oldu, jokey hedef tahtasında - Son Dakika

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