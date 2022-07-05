İngiltere peş peşe gelen iki istifayla sarsıldı! Muhalefet, hükümet hakkında konuştu - Son Dakika
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İngiltere peş peşe gelen iki istifayla sarsıldı! Muhalefet, hükümet hakkında konuştu

05.07.2022 23:40
İngiltere peş peşe gelen iki istifayla sarsıldı! Muhalefet, hükümet hakkında konuştu

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid ve Maliye Bakanı Rishi görevlerinden istifa etmesi ülkede geniş yer buldu. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise yaşanan istifaların ardından hükümetin çökmekte olduğunu öne sürdü.

İngiltere hükümeti art arda gelen iki istifa haberiyle sarsıldı. Sağlık Bakanı Sajid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, peş peşe hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

"BAŞBAKAN'A GÜVEN DUYMUYORUM"

Sağlık Bakanı Javid, Twitter'dan paylaştığı mektupta, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti. İstifasını sunmak için Johnson'la görüştüğünü aktaran Javid, "Bu görevde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı ancak artık vicdanım rahat bir şekilde devam edemeyeceğimi üzülerek belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"HALK, HÜKÜMETİN DÜZGÜN ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ BELİYOR"

Javid'in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Rishi Sunak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı. Sunak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum."

JOHNSON: SON DERECE PİŞMANIM

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma şikayetinden haberdar olmasına rağmen, Pincher'a hükümette verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından geldi.

"HÜKÜMET ÇÖKÜYOR"

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kabineden istifalarının ardından hükümetin çökmekte olduğunu iddia etti. Starmer, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren Javid ve Sunak'ın art arda istifasının ardından yaptığı açıklamada, iki bakanı, Johnson'ın "suç ortakları" olmakla suçladı.

"AYLAR ÖNCE İSTİFA ETMELERİ GEREKİRDİ"

Keir Starmer, "Johnson kanunları çiğnediğinde, defalarca yalan söylediğinde, İngiliz halkının fedakarlıklarıyla alay ettiğinde onu desteklediler." ifadesini kullandı. İki bakanın aylar önce istifa etmesi gerektiğini belirten Starmer, "İngiliz halkı aldanmayacak. Muhafazakar Parti bozuldu ve bir adamı değiştirmek bunu düzeltmez. Sadece gerçek bir hükümet değişikliği İngiltere'ye ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Gelecek birkaç hafta içinde bir seçim çağrısı yapılırsa, bunu destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Starmer, "Evet. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

Hükümet, England, Spor, Güncel, Son Dakika

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