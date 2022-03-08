İngiltere Premier Lig'den Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım - Son Dakika
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İngiltere Premier Lig'den Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım

08.03.2022 18:46
İngiltere Premier Lig'den Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınanırken, en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.

Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesine (DEC) 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.

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İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Ukrayna, Sterlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'den Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Premier Lig'den Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım - Son Dakika
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