Lider Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi tek golle devirdi: 1-0

Chelsea'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Arsenal, bu galibiyetle Stamford Bridge'de oynadığı son 3 lig maçında da ezeli rakibini yenmeyi başardı.

Chelsea ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Londra derbisinde Stamford Bridge 'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

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