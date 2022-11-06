Lider Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi tek golle devirdi: 1-0

Chelsea ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Londra derbisinde Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Gabriel Magalhaes kaydetti. Bu sonuçla Arsenal, ligde 34 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.
Chelsea'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Arsenal, bu galibiyetle Stamford Bridge'de oynadığı son 3 lig maçında da ezeli rakibini yenmeyi başardı.
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