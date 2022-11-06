Lider Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi tek golle devirdi: 1-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Lider Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi tek golle devirdi: 1-0

06.11.2022 17:43
Lider Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi tek golle devirdi: 1-0

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal ile Chelsea arasında oynanan Londra derbisinde gülen taraf Arteta'nın öğrencileri oldu. Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Topçular, ligde 34 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Chelsea ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Londra derbisinde Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Gabriel Magalhaes kaydetti. Bu sonuçla Arsenal, ligde 34 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

STAMFORD BRIDGE'DE KAYBETMİYORLAR

Chelsea'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Arsenal, bu galibiyetle Stamford Bridge'de oynadığı son 3 lig maçında da ezeli rakibini yenmeyi başardı.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Bu Kez Londra Chelsea'de Video Çekti: 'Kaçmayı Düşündüğünüz Sokaktayım Şu An. Ne Yaptığınızı Ne Yapacağınızı Gayet İyi Biliyorum' Kılıçdaroğlu, Bu Kez Londra Chelsea'de Video Çekti: 'Kaçmayı Düşündüğünüz Sokaktayım Şu An. Ne Yaptığınızı Ne Yapacağınızı Gayet İyi Biliyorum'

Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lider Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi tek golle devirdi: 1-0 - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Lider Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi tek golle devirdi: 1-0
16:58 Kayserispor, çıkışını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü! Sahadan 3 puanla ayrılan sarı kırmızılılar, Gaziantep'in yenilmezlik serisini sonlandırdı
16:23 Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
16:20 Adana Demirspor'da şok eden gelişme! Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı
16:15 İşçi, memur ve emeklinin gözü yılbaşındaki zamma ilaveten verilecek refah payında
15:59 Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin "Haklarımızı arayacağız" sözlerine AK Parti Gençlik Kolları'ndan yanıt: Hak arayışı seçime endeksli değildir
15:48 TFF'den hakem atamalarına ilişkin tarihi karar: Basının önünde yapacağız
15:23 Kırmızı bültenle aranırken Sarıyer'deki lüks sitede yakalanan Sırp çete liderinin evinin bahçesinden 3 kadın cesedi çıktığı öne sürüldü
14:47 Datça'da hortum paniği! 10 dakika süren hortum, kameralara yansıdı
14:33 Otomobilini satmak için notere götürecekti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 17:50:33. #1.12#
SON DAKİKA: Lider Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi tek golle devirdi: 1-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement