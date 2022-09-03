Aston Villa, Leon Butler'ın 74. dakikada bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Kaynak: AA

Erling Haaland, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manchester City, Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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