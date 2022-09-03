Manchester City, Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Manchester City, Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı

03.09.2022 21:50
Manchester City, Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.

Villa Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Konuk ekip, 50. dakikada Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçerken, Norveçli forvet ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

Aston Villa, Leon Butler'ın 74. dakikada bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Manchester City, puanını 14'e çıkardı. Aston Villa ise 4 puanda kaldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manchester City, Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manchester City, Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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