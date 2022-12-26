Boxing Day namına yakışan maç! Tottenham, 6 dakikada geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Boxing Day namına yakışan maç! Tottenham, 6 dakikada geri döndü

26.12.2022 17:38
Boxing Day namına yakışan maç! Tottenham, 6 dakikada geri döndü

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Brentford ile Tottenham karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 geriye düşen Tottenham, 65 ve 71'de bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kaldı. Brentford, 15'te Janelt'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunda üstünlüğü kabul ettiren Brentford, ikinci yarıya da etkili başladı.

Boxing Day namına yakışan maç! Tottenham, 6 dakikada geri döndü

İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU

54'te Toney, skoru 2-0'a getirdi. Ancak Tottenham'da kaptan Harry Kane pes etmedi. 65'te Harry Kane'in golüyle fark 1'e indi. 71'de Höjbjerg skora eşitliği getirdi. Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

BOXING DAY NEDİR?

'26 Aralık Hediyeleşme Günü' Noel Günü'nden sonra kutlanan bir bayramdır. Yoksullara hediye vermek için bir tatil olarak ortaya çıkmasına rağmen, bugün Hediyeleşme günü öncelikle bir alışveriş tatili olarak biliniyor. İngiltere, Avustralya, Yeni Zelenda ve Kanada için özel bir gündür.

YORUMLAR
500

Harry Kane, Tottenham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boxing Day namına yakışan maç! Tottenham, 6 dakikada geri döndü - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Amacımız yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak
19:33 Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
19:07 Türkiye'den Fransa'ya net mesaj! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
18:19 Teksas Valisi'nden olay hareket! Göçmenleri ABD Başkan Yardımcısı'nın evinin önüne bıraktı
17:50 Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı her şeyi planlamış! Fenerbahçe'yi böyle yıkmış
17:48 Sedyeyle asansöre bindirilen hasta dehşeti yaşadı
17:27 Tavuğun ölmek pahasına yavrularını yılandan koruması gözleri yaşarttı
17:13 Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni apartmanın arka bahçesinde bulundu
17:05 Samsun'da polis kendisini bıçaklayan saldırganı bacağından vurdu
16:59 38 haftalık hamile genç kadın karnındaki bebeğiyle öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 20:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: Boxing Day namına yakışan maç! Tottenham, 6 dakikada geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement