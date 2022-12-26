Boxing Day namına yakışan maç! Tottenham, 6 dakikada geri döndü

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kaldı. Brentford, 15'te Janelt'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunda üstünlüğü kabul ettiren Brentford, ikinci yarıya da etkili başladı.

İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU

54'te Toney, skoru 2-0'a getirdi. Ancak Tottenham'da kaptan Harry Kane pes etmedi. 65'te Harry Kane'in golüyle fark 1'e indi. 71'de Höjbjerg skora eşitliği getirdi. Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

BOXING DAY NEDİR?

'26 Aralık Hediyeleşme Günü' Noel Günü'nden sonra kutlanan bir bayramdır. Yoksullara hediye vermek için bir tatil olarak ortaya çıkmasına rağmen, bugün Hediyeleşme günü öncelikle bir alışveriş tatili olarak biliniyor. İngiltere, Avustralya, Yeni Zelenda ve Kanada için özel bir gündür.