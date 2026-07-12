İngiltere Yarı Finale Yükseldi

Stat: Miami

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Norveç: Nyland, Ryerson (Dk. 60 Aursnes), Ajer, Heggem (Dk. 91 Ostigard), Moller Wolfe (Dk. 90 Pedersen), Berge, Odegaard, Berg, Schjelderup (Dk. 68 Nusa), Haaland (Dk. 106 Larsen), Sörloth (Dk. 68 Bobb)

İngiltere: Pickford, Konsa (Dk. 89 Rodgers), Stones, Guehi, O'Reilly (Dk. 86 Spence), Anderson, Rice (Dk. 46 Eze), Madueke (Dk. 46 Saka), Bellingham (Dk. 111 Burn), Gordon (Dk. 71 James), Kane

Goller: Dk. 36 Schjelderup (Norveç), Dk. 45+2 ve Dk. 93 Bellingham (İngiltere)

Sarı kart: Dk. 117 Ajer (Norveç)

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde, normal süresi 1-1 berabere biten maçta Norveç'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere, yarı finale çıktı.

Nemli ve sıcak hava nedeniyle düşük tempoda başlayan karşılaşmada, İngiltere ilk dakikalarda topa hakim takım oldu. Kanatlardan gelişen ataklarda topun Haaland'la buluşmasını engelleyen İngiltere, ilk yarım saatlik bölümde oyunu rakip yarı alana yıkarken, Norveç savunmada açık vermemek için çaba harcadı.

Bu bölümden sonra İngiltere alanında daha çok görünmeye başlayan Norveç, 36. dakikada Schjelderup'un şık golüyle skor üstünlüğünü yakaladı. Norveç, bu golün ardından Sörloth ile farkı ikiye çıkarma fırsatını değerlendiremedi. İngiltere, yıldız futbolcusu Bellingham'ın uzatma dakikalarında attığı golle soyunma odasına eşitlikle gitti.

20. dakikada İngiltere, Nyland'ın koruduğu kaleyi Bellingham'ın kafa vuruşuyla yokladı. Sol taraftan Anderson'un ceza alanına ortaladığı topa Bellingham'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

28. dakikada Ajer'in Bellingham'ı düşürmesiyle ceza alanının hemen önünde kazanılan serbest atışta, topun başına Kane geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Ryerson'un sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Haaland, kafayla vurdu. Meşin yuvarlak iyi yer tutan kaleci Pickford'da kaldı.

36. dakikada Odegaard'ın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Schjelderup'un uzak köşeye gönderdiği top, direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

39. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Sörloth'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

45+2. dakikada sol kanattan gelişen İngiltere atağında Gordon'un pasıyla ceza alanına giren Bellingham, Heggem'e rağmen yerden yaptığı vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.

İkinci yarıda Norveç direğe takıldı

53. dakikada Ryerson'un sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Haaland kafayla vurdu. Kaleci Pickford, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada İngiltere ceza alanında yaşanan karambolde Berg vurdu, top kaleci Pickford'dan döndü. Pozisyonun devamında Heggem topu ağlara gönderdi ancak Haaland'ın Anderson'a faul yaptığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

76. dakikada Norveç direğe takıldı. Aursnes'in ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Heggem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

85. dakikada Nusa'nın ceza alanı sol çaprasında kaleye yerden gönderdiği şutta top kalecide kaldı.

İngiltere, uzatmalara golle başladı

93. dakikada Rodgers'ın uzak mesafaden sert şutunda kaleci Nyland'dan seken topu Bellingham tamamladı ve İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.

99. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Spence, Bobb'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin önce penaltı noktasını gösterdi, VAR incelemesinin ardından kararını iptal etti.

109. dakikada Berg'in ceza alanı önünden sert şutunda, top üstten auta çıktı.

110. dakikada Spence'in şutunda kaleci Nyland'dan dönen topa Saka vurdu. Nyland bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan İngiltere, son 4 takım arasına kaldı. İngiltere, bu turda Arjantin-İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haaland suskun kaldı

Norveç formasıyla çıktığı son 14 resmi maçın hepsinde gol atma başarısını gösteren Haaland, bu karşılaşmada skor üretemedi.

14 maçta 27 kez fileleri havalandıran Norveçli futbolcu, Dünya Kupası'nda 11'i isabetli 17 şut çekmişti.

İngiltere tarihinde ilk

Bellingham'ın Norveç karşısında 2 kez fileleri havalandırmasıyla turnuva tarihinde ilk kez iki İngiliz futbolcu 5 ve daha fazla gol atmış oldu.

Dünya Kupası'nda şu ana kadar Kane ve Bellingham, 6'şar golle İngiltere'nin skor üretimine katkı sağladı.

Bellingham, büyük turnuvalarda atıyor

İngiltere Milli Takımı'nda ilk maçına 2020 yılında çıkan Bellingham, gollerinin büyük bölümünü Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda attı.

İngiliz futbolcu, milli formayla attığı 12 golün 9'unu büyük turnuvalarda kaydetti.

8 yıl sonra yeniden yarı finalde

Rusya 2018'de yarı final oynayan İngiltere, 8 yıl aradan sonra yeniden son 4 takım arasına kaldı.

İngiltere, Rusya 2018 yarı finalinde Hırvatistan'a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu.

Maç öncesinde Adams için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde 25 yaşında hayatını kaybeden Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Jayden Adams, 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta forma giymişti.