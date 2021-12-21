İnönü Belediyesi sporcuları İzmir Yarışları'nda tine madalyaları topladı

Eskişehir İnönü Belediyesi sporcuları, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve beş büyük organizasyondan biri olan İzmir Karşıyaka 1'inci kademe yarışlarında madalyaları topladılar.

İnönü Belediye Spor Oryantiring Sporcuları, 36 kategoride 118 kulüpten bin 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım 1'inci kademe Oryantiring yarışmalarında toplamda 11 madalya kazanarak yarışmalarda yine tarih yazdı. İzmir'de iki gün süren yarışlarda, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, takımın yanında bulunarak sporculara moral ve motivasyon desteğinde bulundu. Yarışlar sonunda İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü'yü ve Eskişehir'i üstün başarılarından dolayı gururlandıran sporcuları tebrik etti. Sporcularda katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür ettiler.

İnönü belediye Spor Kulübü Oryantiring Sporcuları, iki gün devam eden yarışlar sonunda; 1'inci gün 4 birincilik, 5 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek 115 kulübün arasında en gözde kulüp olmayı başardı. 2'inci gün yarışlarında İnönü Belediye Sporcularından Elif Gökçe Avcı 1'inci, İbrahim Kor 3'üncü, spora yeni başlayan sporculardan Melis Dinar 3'üncülük elde etti. - ESKİŞEHİR