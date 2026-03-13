İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip dövdüler

Aston Villa taraftarlarının Lille deplasmanında yaşadığı olaylar futbol gündemine damga vurdu. Fransız güvenlik güçlerinin İngiliz taraftarlara müdahalesi tartışma yarattı.
Lille ile oynanan karşılaşma öncesinde stadyuma gitmek isteyen Aston Villa taraftarlarına güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. Görüntülere yansıyan olaylarda bazı taraftarlara elektroşok cihazı kullanıldığı iddia edildi.
Ortaya çıkan görüntülerde güvenlik güçlerinin bazı taraftarlara copla da müdahale ettiği görüldü. Müdahale anları kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Yaşanan müdahalenin ardından çok sayıda Aston Villa taraftarının stadyuma girişine izin verilmedi. İngiliz taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi.
