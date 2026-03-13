İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip dövdüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip dövdüler

Haberin Videosunu İzleyin
İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip dövdüler
13.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip dövdüler
Haber Videosu

Lille deplasmanına giden Aston Villa taraftarlarına güvenlik güçlerinin elektroşok cihazı ve copla müdahale ettiği, bazı taraftarların ise stadyuma alınmadığı görüldü.

Aston Villa taraftarlarının Lille deplasmanında yaşadığı olaylar futbol gündemine damga vurdu. Fransız güvenlik güçlerinin İngiliz taraftarlara müdahalesi tartışma yarattı.

ELEKTROŞOK CİHAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Lille ile oynanan karşılaşma öncesinde stadyuma gitmek isteyen Aston Villa taraftarlarına güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. Görüntülere yansıyan olaylarda bazı taraftarlara elektroşok cihazı kullanıldığı iddia edildi.

COPLA DA VURULDUKLARI GÖRÜLDÜ

Ortaya çıkan görüntülerde güvenlik güçlerinin bazı taraftarlara copla da müdahale ettiği görüldü. Müdahale anları kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

STADYUMA GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Yaşanan müdahalenin ardından çok sayıda Aston Villa taraftarının stadyuma girişine izin verilmedi. İngiliz taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi.

Aston Villa FC, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip dövdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme En yakınları gözaltında 16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında

10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:40
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 11:05:02. #7.13#
SON DAKİKA: İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip dövdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.