Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Stuttgart maçı öncesi sağ uylukta zorlanmaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Bu açıklama, Serie A'da 12. hafta geride kalırken yarın Stuttgart ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yapıldı.
İTALYA Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
İtalya Serie A'da 12'nci hafta geride kalırken, Inter lider Lazio'nun 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Mavi-siyahlı ekipte yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Inter'den yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağ uyluk bölgesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi.
Kaynak: DHA
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