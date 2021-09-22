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Inter, Fiorentina'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi - Son Dakika

Inter, Fiorentina'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi

22.09.2021 00:05
Inter, Fiorentina'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Inter, Fiorentina'yı deplasmanda 3-1 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Inter, Fiorentina'yı deplasmanda 3-1 yendi.

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'ndaki müsabakada, ev sahibi takım 23. dakikada Riccardo Sottil ile 1-0 öne geçti. Bu gol, ilk yarının da skoru oldu.

Maçın ikinci yarısında gol bulmak için ağırlığını koyan konuk Inter, 52. dakikada Matteo Darmian ile skoru eşitledi: 1-1. Bu golden üç dakika sonra Edin Dzeko, mavi-siyahlıları üstün duruma getiren golü attı: 1-2.

78. dakikada, ev sahibi ekipten Nicolas Gonzalez çift sarı karttan kırmızı kart görerek Fiorentina'yı kalan dakikalarda sahada 10 kişi bıraktı.

87. dakikada Ivan Perisic'in golü, maçın skorunu tayin etti. Inter deplasmanda Fiorentina'yı geriden gelerek 3-1 yenmesini bildi.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı maçta 83 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Zorlu Fiorentina deplasmanından 3 puanla dönen Inter, puanını 13 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Lige iyi başlangıç yapan "Mor-menekşeler" ise bu sezonki ikinci yenilgisini Inter'den aldı ve 6. basamakta kaldı.

Atalanta, Sassuolo'yu 2-1 yendi

Serie A'da top koşturan milli futbolculardan Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, milli oyuncular Mert Müldür ile Kaan Ayhan'ın takımı Sassuolo'yu ağırladı.

Üç Türk oyuncunun da takımlarında ilk 11'de başlayıp, 90 dakikada sahada kaldığı mücadeleye ev sahibi ekip, Robin Gosens 3. dakikada golüyle hızlı giriş yaptı: 1-0.

37. dakikada Davide Zappacosta, Atalanta adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

44. dakikada Sassuolo'da Domenico Berardi, farkı yeniden 1'e indirdi: 2-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca, Atalanta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Atalanta, puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla 4. basamağa çıktı.

Sassuolo ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Günün bir diğer maçında ise Bologna, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kaldı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Inter, Fiorentina'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi - Son Dakika Spor


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