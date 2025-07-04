Inter fiyatı düşürdü, G.Saray Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti

Galatasaray'da taraftarlar bir yandan Osimhen transferiyle ilgili gelişmeleri beklerken, diğer yandan sürpriz bir isimle yeniden umutlandı: Hakan Çalhanoğlu. İtalya'nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Inter'in milli oyuncu için istediği bonservis bedelini 30 milyon Euro'ya düşürdüğünü yazdı. Habere göre, Galatasaray bu indirimi fırsat bilerek teklif hazırlığına başladı.

KAPTAN MARTINEZ İLE KRİZ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Inter kaptanı Lautaro Martinez, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı. Bu gelişme sonrasında Hakan'ın eşinin sosyal medyada yaptığı bir paylaşımı alıntılayan milli yıldız, gönderisine "Yolcu" şarkısını ekledi. Bu hareket, Galatasaray camiasında "veda sinyali" olarak yorumlandı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERİLİMİ DÜŞÜRMEDİ

La Gazzetta'nın haberine göre, Çalhanoğlu ile Lautaro Martinez geçtiğimiz gün telefonda görüşerek yaşanan gerginliği çözmeye çalıştı. Ancak gazete, bu görüşmenin polemikleri tam anlamıyla sonlandıramadığını ve Inter'in oyuncuyu gözden çıkarma eğiliminde olduğunu yazdı.

G.SARAY TEKLİF İÇİN HAZIRDA BEKLİYOR

Sarı kırmızılı yönetimin, Inter'den gelen bu bonservis indirimi sonrası resmî teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Transferin en büyük engeli halen yüksek bonservis talebi ve Inter'in son kararını netleştirmemesi. Ancak Hakan'ın Galatasaray'a olan sempatisi bu ihtimali güçlendiriyor.



