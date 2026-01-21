Inter\'i deplasmanda yenen Arsenal 7\'de 7 yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Inter ile Arsenal karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN GELDİ

İngiliz devi Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 31. dakikada Gabriel Jesus, 84. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Inter'in tek golü ise 18. dakikada Petar Sucic'ten geldi.

ARSENAL 7'DE 7 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 7'de 7 yaptı ve 21 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Inter ise 12 puanda kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Arsenal, Kairat Almaty'yi ağırlayacak. Inter, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.