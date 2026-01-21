UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Inter ile Arsenal karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.
İngiliz devi Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 31. dakikada Gabriel Jesus, 84. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Inter'in tek golü ise 18. dakikada Petar Sucic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 7'de 7 yaptı ve 21 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Inter ise 12 puanda kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Arsenal, Kairat Almaty'yi ağırlayacak. Inter, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Inter'i deplasmanda yenen Arsenal 7'de 7 yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?