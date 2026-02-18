Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız - Son Dakika
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Haberin Videosunu İzleyin
Inter\'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız
18.02.2026 13:21  Güncelleme: 13:24
Haberin Videosunu İzleyin
Inter\'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız
Haber Videosu

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırladığı maç önü videosuyla büyük ses getirdi. Sinema filmi atmosferinde kurgulanan tanıtım klibi kısa sürede viral oldu. Videoda Inter'i temsil eden dev bir anakonda yılanı ön plana çıktı. Karanlık ve gerilim dolu sahnelerle hazırlanan klipte anakonda figürü, takımın gücünü ve sahadaki yırtıcı kimliğini simgeledi.

Inter'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırladığı maç önü videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. Sinema filmi atmosferinde kurgulanan tanıtım klibi kısa sürede viral oldu.

ANAKONDA METAFORU DİKKAT ÇEKTİ

İtalyan devinin paylaştığı videoda Inter'i temsil eden dev bir anakonda yılanı ön plana çıktı. Karanlık ve gerilim dolu sahnelerle hazırlanan klipte anakonda figürü, takımın gücünü ve sahadaki yırtıcı kimliğini simgeledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yüksek prodüksiyon kalitesi, sinematik geçişler ve etkileyici müzik kullanımı futbolseverlerden tam not aldı. Özellikle anakonda detayı binlerce kez paylaşılırken, Inter taraftarları videoya övgü yağdırdı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, maç öncesi heyecanı artırırken Inter'in dijital medya ekibi de alkış aldı.

Inter Milan, Bodo Glimt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    inter isine bak kardesim. Fenerbahce produksiyon ekibi su amatorlere egitim verin ya. 2dk mız bosa gitti. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
