Inter, Lazio'yu 6-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Inter, Lazio'yu 6-0 Mağlup Etti

Inter, Lazio\'yu 6-0 Mağlup Etti

Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Lazio'yu 6-0 yendi, puanını 34'e yükseltti.

17.12.2024 01:52
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İtalya Serie A'da Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da 1 gol kaydettiği maçta Lazio'yu 6-0 mağlup etti.

Serie A'nın 16. haftasında Lazio, Olimpico'da Inter'i konuk etti. Milano ekibi 41. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Federico Dimarco farkı 2'ye çıkaran gole imza attı. Müsabakanın 2. yarısına da etkili oyununu sürdüren Inter, 51'de Nicolo Barella'nın ceza sahası dışından kaydettiği golle skoru 3-0'a getirirken, 2 dakika sonra Dumfries, kafayla topu filelere gönderdi. Mavi-siyahlılar kalan dakikalarda Carlos Augusto ve Marcus Thuram ile goller bularak sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ligde 1 maçı eksik olan Inter, puanını 34'e yükselterek zirve yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Hakan Çalhanoğlu, 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Milano ekibi Roma ekibine karşı tarihindeki en farklı skorlardan birine imza attı.

Simeone Inzaghi'nin öğrencileri bir sonraki hafta Como'yu konuk edecek. Ligde son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Lazio 31 puanda kalırken takibini sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter, Lazio'yu 6-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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