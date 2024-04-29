Inter, Şampiyonluk Kutlamalarıyla Milano'yu Salladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Inter, Şampiyonluk Kutlamalarıyla Milano'yu Salladı

Inter, Şampiyonluk Kutlamalarıyla Milano\'yu Salladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Inter takımı, Milano'da taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk kutlamaları düzenledi. Torino maçını 2-0 kazanan Inter, üstü açık otobüslerle şampiyonluk turu atarak Duomo Katedrali'ne kadar ilerledi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da kutlamalara Türk bayrağıyla katıldı. Şampiyonluk turunda 100 bin kişi yer aldı ve büyük bir coşkuyla kutlandı. Inter'in şampiyonluk kupasını son lig maçının ardından alması bekleniyor.

29.04.2024 02:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 2023-2024 sezonunda ipi göğüslemeyi başaran Inter takımı, Milano'da taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.

Ligde geçen hafta ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Milan'ı 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Inter için dün oynanan ve 34. hafta mücadelesi olan Torino maçı sonrasına şampiyonluk turu düzenlendi.

Torino'yu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen mavi-siyahlı ekip, maçın ardından şampiyonluk turu için üstü açık otobüslere bindi.

Interli oyuncular ve teknik heyeti taşıyan iki üstü açık otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında ve mavi-siyahlı taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde Giuseppe Meazza Stadı'ndan kent merkezindeki Duomo Katedrali'ne kadar Milano caddelerinde şampiyonluk turu attı.

7 yıldır top koşturduğu İtalya Serie A'da ilk şampiyonluk sevincini yaşayan ve performansıyla bu başarının önde gelen isimlerinden olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da kutlamalara Türk bayrağıyla katıldı.

Tur sırasında Türk bayrağını sallayan milli futbolcuya, Interli taraftarların da tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundukları görüldü.

Stattan Duomo Katedrali'ne olan 8 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 9 saatte kateden takımı taşıyan otobüsler, katedralle aynı ismi taşıyan meydanda havai fişek gösterileri ve meşalelerle karşılandı.

İtalyan basınına göre 100 bin kişinin katıldığı şampiyonluk turunda, Inter takımı ve taraftarları, lig tarihinin 20. şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

Inter'in, lig şampiyonluğu kupasını, kendi sahasında oynayacağı son lig maçı olan 37. haftadaki Inter-Lazio müsabakasının ardından alması bekleniyor.

Kaynak: AA

Hakan Çalhanoğlu, Torino, İtalya, Milano, Milan, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter, Şampiyonluk Kutlamalarıyla Milano'yu Salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan’la aynı koğuştaydık Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık
21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:41 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
23:23 Erzurum’da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı Erzurum'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
22:12 Metroda tacize uğrayan genç kız dehşet anlarını anlattı Metroda tacize uğrayan genç kız dehşet anlarını anlattı
22:01 Samsun’un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu
21:43 İstanbul’da bıçaklandıktan sonra metrelerce yürüyen şahıs hayatını kaybetti İstanbul'da bıçaklandıktan sonra metrelerce yürüyen şahıs hayatını kaybetti
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, ’’borç’’ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, ''borç'' iddialarına ilişkin açıklama
21:04 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 03:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Inter, Şampiyonluk Kutlamalarıyla Milano'yu Salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement