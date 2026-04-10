Üye Girişi
Son Dakika Logo

Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

10.04.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray’ın transferine kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu için Inter devreye girerken, Chivu’nun “kalsın” talebi sonrası yeni sözleşme planı transfer sürecini çıkmaza soktu.

Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Inter cephesinden gelen hamle, transfer sürecini yeniden hareketlendirdi.

INTER KARAR DEĞİŞTİRDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Chivu, milli yıldızın takımda kalmasını istedi. Yönetimle yapılan görüşmede Hakan’ın performansından memnuniyet dile getirilirken, yeni sözleşme planı gündeme alındı.

YENİ SÖZLEŞME MASADA

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Hakan Çalhanoğlu için Inter’in yeni kontrat hazırlığında olduğu belirtildi. Kulübün, oyuncunun yükselen formu sonrası bu kararı aldığı ifade edildi.

GALATASARAY İSTEĞİ SÜRÜYOR

Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu transferi konusundaki ısrarı devam ederken, milli futbolcunun da sarı-kırmızılı formaya sıcak baktığı aktarıldı. Taraflar arasındaki gelişmelerin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

TRANSFERDE KRİTİK SÜREÇ

Inter yönetiminin Galatasaray’ın ilgisinin farkında olduğu ve bu nedenle süreci yakından takip ettiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray, Inter, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:05:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.