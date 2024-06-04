Intercity Bowling Bahar Ligi Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika
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Intercity Bowling Bahar Ligi Şampiyonları Belli Oldu

Intercity Bowling Bahar Ligi Şampiyonları Belli Oldu

Ankara'da düzenlenen Intercity Bowling Bahar Ligi 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası müsabakalarında şampiyonlar belli oldu. Kadınlarda Ezgi Gümüş ve erkeklerde Valentin Bystrov 2. Lig şampiyonu olurken, İsmail Hakkı Eser ise 3. Lig'de birinci oldu. Ayrıca Bowling Ferdi Bahar Ligi'nde Didem Dilara Doğan, İlyas Atifi ve Metin Er birincilik elde etti.

04.06.2024 11:33
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Intercity Bowling Bahar Ligi 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası'nı kazananlar, Ankara'da yapılan müsabakalar sonucunda belli oldu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Bilkent Rollhouse Bowling Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda 2. Lig kadınlarda Ezgi Gümüş, erkeklerde ise Valentin Bystrov şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler kategorisinde düzenlenen 3. Lig'de ise İsmail Hakkı Eser kupayı kazandı.

Toplam 8 hafta süren Bowling Ferdi Bahar Ligi'nde ise 2. Lig kadınlarda Didem Dilara Doğan, erkeklerde İlyas Atifi, 3. Lig erkeklerde ise Metin Er birinciliği elde etti.

Kaynak: AA

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