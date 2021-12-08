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IOC, Çinli tenisçi Peng Shuai'nin güvenliğinden kuşku duyuyor - Son Dakika

IOC, Çinli tenisçi Peng Shuai'nin güvenliğinden kuşku duyuyor

08.12.2021 11:18
IOC, Çinli tenisçi Peng Shuai'nin güvenliğinden kuşku duyuyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng Shuai'nin beş hafta sonrasında hala güvenlik durumunun belirsizliğini koruduğunu açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng Shuai'nin beş hafta sonrasında hala güvenlik durumunun belirsizliğini koruduğunu açıkladı.

IOC sözcüsü Mark Adams, yaptığı açıklamada, "Size hiçbir konuda mutlak kesinlik sağlayamayız. Yapabileceğimiz tek şey, sporcunun iyiliği için en iyisinin olduğuna inandığımız süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmaktır." ifadelerini kullandı.

IOC'nin çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng ile yaptığı iki görüntülü görüşme, Peng'in eski bir üst düzey Komünist Parti yetkilisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden bir sosyal medya gönderisi gönderdiği 2 Kasım'dan bu yana Çin dışındaki insanlarla yaptığı bildirilen tek görüşme durumunda.

Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden Zhang Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını paylaşması sonrası haber alınamayan Peng için sosyal medyada "WhereIsPengShuai" (Peng Shuai nerede) etiketiyle kampanya başlatılmıştı.

Novak Djokovic, Naomi Osaka, Serena Williams gibi dünyaca ünlü tenisçiler, Peng'iin bulunması için çağrıda bulunurken, Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Birleşmiş Milletler (BM) ve IOC, Çinli tenisçi için harekete geçmişti.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Peng Shuai, Wimbledon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor IOC, Çinli tenisçi Peng Shuai'nin güvenliğinden kuşku duyuyor - Son Dakika Spor


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