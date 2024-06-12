IOC, Fransa ve ABD'ye 2030 ve 2034 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapma önerisinde bulundu

Spor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Fransa ve ABD'nin sırasıyla 2030 ve 2034 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasını önerdi.

IOC'den yapılan açıklamaya göre, tekliflerin oylaması 24 Temmuz'da Paris'teki oturumda yapılacak.

Fransız Alpleri, 2030 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için öne çıkarken, Utah'taki Salt Lake City de 2034'e ev sahipliği yapmak için önerildi.