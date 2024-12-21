İpek Öz'den Türk Tenisi İçin Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İpek Öz'den Türk Tenisi İçin Mesaj

İpek Öz\'den Türk Tenisi İçin Mesaj

ENKA'nın şampiyonu İpek Öz, Türk tenisinin geleceği için çalışmanın şart olduğunu vurguladı.

21.12.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nin kadınlar kategorisinin final müsabakalarında Alaçatı'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olan ENKA'nın sporcusu İpek Öz, Türk tenisinin geleceği için çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

İpek Öz, Taç Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılan turnuvanın ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'ni değerlendiren İpek, "Bu organizasyon, bizim için çok önemli. Tenisin çok bireysel bir spor olduğunu düşünüyorum. Yılda bir hafta kulübümüz için bir şey yapabiliyoruz, o da bu hafta. Her bölgeden oyuncu geldi. Onlar için çok güzel bir tecrübe oldu. Çok keyif aldığımız bir hafta oldu. Turnuva da çok güzeldi. Seneyi heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bence rakiplerimiz gayet iyiydi"

Turnuvanın finalinde rakip olarak karşılaştığı Alaçatı Tenis Kulübü oyuncularını değerlendiren İpek Öz, "Bence rakiplerimiz gayet iyiydi. Sadece biraz gençler. Biraz daha tecrübe kazandıktan sonra daha iyi olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk tenisinin geleceği için çok çalışmaları gerektiğini belirten milli tenisçi, "Kulüp, federasyon ve sporcuların çok çalışması lazım. Çalışmadan bir yere gelemeyiz. Çok kaliteli ve iyi tenisçilerimiz var. Sadece biraz daha sporcuları işlemeliyiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İpek Öz'den Türk Tenisi İçin Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:22 TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses’ten savcıya ’Dedemin dedesi şehit’ savunması TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
17:52 Bakan Fidan’dan Trump’ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:53 MHP’li Yıldırım’dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider
21:47 Merkez Bankası’ndan KKM’de sadeleştirme adımı Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı
21:46 Hamas’tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:47 ABD Heyeti Şam’da HTŞ ile Görüştü ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 19:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: İpek Öz'den Türk Tenisi İçin Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.