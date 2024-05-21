İpek Öz, Roland Garros elemelerinde elendi

İpek Öz, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinin ilk turunda karşılaştığı Almanya'dan Noma Noha Akugue'ye 2-1 yenilerek elendi.
Kadınlar dünya sıralamasının 195. basamağındaki İpek, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerinde, klasmanın 177. sırasındaki Noha Akugue ile karşılaştı.
24 yaşındaki milli tenisçi, Nijerya asıllı rakibiyle yaptığı maçı, 2 saat 20 dakika sonunda 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kaybetti.
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