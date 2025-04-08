IPTV izleyenlere tarihi darbe - Son Dakika
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IPTV izleyenlere tarihi darbe

IPTV izleyenlere tarihi darbe

Belçika'da IPTV korsanlarına karşı tarihi bir operasyon gerçekleştirildi. Cumartesi günü gerçekleştirilen operasyon sonucunda korsan IPTV üzerinden maç izleyenlerin yüzde 50'sinin ekranı karardı.

08.04.2025 13:31
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Belçika mahkemelerinden alınan ve Cumartesi günü uygulanan bir kararla, korsan IPTV üzerinden maç izleyenlerin yüzde 50'sinin ekranları karardı Süper Lig kulüpleri, TFF ve BeinSport'un hedefi aynı 'dinamik engellemeyi' Süper Lig maçları için hayata geçirmek.

Süper Lig kulüpleri, TFF ve BeinSports yöneticilerinin IPTV korsanlığıyla mücadele ettiği şu dönemde Belçika'da tarihi bir operasyon yapıldı. Ülkedeki profesyonel futbol yayıncıları DAZN ve 12th Player, Belçika mahkemelerinden spor yayını ve IPTV sitelerini kapatmak için bir operasyon talep etti.

OPERASYON CUMARTESİ AKŞAMI YAPILDI

Cumartesi akşamı maçlar oynanırken internet servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen operasyon, yüzlerce yasadışı sitenin ve muhtemelen uzun bir süre boyunca beş IPTV platformunun kapatılmasına yol açtı. DAZN operasyunu, "Belçika'da içerik korsanlığına karşı mücadelede gerçek bir zafer" olarak duyurdu.

MASRAF SERVİS SAĞLAYICILARINA

Yapılan operasyonda Belçika futbol ligi maçlarını yasadışı kanallar aracılığıyla izleyen kullanıcıkarın yüzde 50'sinin yayınının engellendiği savunuldu. Somut olarak, hedef sitelere Belçika'dan erişimi engelleyen DNS engelleme önlemlerinin masrafları internet servis sağlayıcıları tarafından üstlenildi.

SİTELERİN İÇERİĞİ YOK

Opersyon L'Echo gazetesinin ortaya çıkardığı mahkeme kararıyla Belçika'nın gündemine geldi. İptal edilen web sitelerinin "yapısal olarak ihlal edici olduğu ve herhangi bir yasal içerik barındırmadığını" kanıtladı.

DİNAMİK ENGELLEME

Belçika'da "dinamik engelleme" olarak adlandırılan bu yepyeni işlem, IPTV'den maç izlenmesine olanak tanıyan "ayna" veya "taklit" siteleri de saf dışı bıraktı.

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Son Dakika Spor IPTV izleyenlere tarihi darbe - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bilgehan Göktürk:
    Ben parasını verip izliyorum...Benim için bir sıkıntı yok!! 0 0 Yanıtla
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