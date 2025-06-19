İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

İran'da milyonlarca Türk'ün desteklediği Tractor FC kulübüne ait stadyumdan kaydedilen görüntülerde, bir taraftarın stadın karşısında yer alan yüksek bir tepede, at üzerinde duran bir kişiyi işaret ettiği görülüyor.

"HAYAL EDEMEYECEĞİN KADAR TÜRK..."

Görüntülerdeki bu sahne, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi toplarken, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Söz konusu videoda "Dersen ki kuvvetiniz bu kadar mıdır? Hayal bile edemeyeceğin kadar Türk atını kanat edip gelir" ifadeleri yer alıyor.