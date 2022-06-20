İran'daki "Afgan kadın ninjalar" ülkeleri adına uluslararası yarışmalara katılmak istiyor - Son Dakika
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İran'daki "Afgan kadın ninjalar" ülkeleri adına uluslararası yarışmalara katılmak istiyor

20.06.2022 14:04
İran'daki "Afgan kadın ninjalar" ülkeleri adına uluslararası yarışmalara katılmak istiyor

İran'daki Afgan kadın mülteciler, kurdukları uzak doğu sporları takımıyla uluslararası müsabakalara katılmanın hayalini yaşıyor.

İran'daki Afgan kadın mülteciler, kurdukları uzak doğu sporları takımıyla uluslararası müsabakalara katılmanın hayalini yaşıyor.

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Uzak Doğu Sporları Eğitmeni Feriba Nimeti kendisi gibi savunma sanatıyla ilgilenen Afganlardan "Kabura Vahdet Takımı" isimli bir takım kurdu.

Mülteci Afganlar arasından seçtiği sporculara destek olan Nimeti AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan kadınların dünyadaki diğer hemcinslerinden farklı olmadığını göstermek istediğini söyledi.

Nimeti, 10 yıldır İran'da çeşitli spor dallarında çalışmalar yürüttüğünü belirterek, topla oynanan sporlardan savunma sanatı sporlarına kadar birçok alanda faaliyet yürüttüğünü aktardı.

Afgan sporcu, 2018 ve 2021 yılında Afgan mültecilerden voleybol ve hentbol takımı kurup, İran'dan Afganistan'a gönderdiğini belirtti.

Tekvando, kungfu, jimnastik, ninjutsu gibi çeşitli dallardan farklı yaşlarda öğrenci ile Kabura Vahdet Takımı'nı kurduklarını söyleyen Nimeti, "Aralarında 5 yaşındaki çocuktan 22 yaşındaki anneye kadar kadınlar ve genç kızlar var. Hedefimiz kızlarımızdan oluşan takımımızı dünyaya tanıtıp güzel işler yapmak." dedi.

"Şimdiye kadar savunma sporu yapan Afgan kadın hiç görülmemişti"

Afgan kadınların İran'da terzilik, çiftçilik başta olmak üzere farklı meslek dallarında çalıştığını söyleyen Nimeti, "Şimdiye kadar savunma sporu yapan Afgan kadın hiç görülmemişti. Ben Afgan kadınının farklı yeteneklerini de göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

Nimeti, Afgan sporcuların hayallerinin kendi ülkelerinin bayrağı altında çalışmalar yürütmek olduğunu aktardı.

Afganistan'da yönetimdeki Taliban'ın kadınlara yönelik kararlarının olumsuz etki yarattığını dile getiren Nimeti, "Sağlam bir toplumun donanımlı annelere ihtiyacı var. Maalesef Taliban, kadın ve çocuklara fazla baskı uyguluyor. Bu, Afgan kadın ve kızları olumsuz etkiliyor. Özellikle spor yapan kadın ve kızlar bu durumdan muzdarip." diye konuştu.

"Vatan anne gibidir"

Afgan spor eğitmeni Nimeti, isteğinin ülkesine sporcu bir kadın olarak dönüp, üzerine yapışan "mülteci" etiketinden kurtulmak olduğunu belirtti.

Nimeti, küçük yaştaki kız çocuklarının dahi bir gün ülkelerine dönüp orada sporlarına devam etme hayali kurduğunu dile getirerek, "Çünkü vatan anne gibidir, bizi kendi annemizden uzaklaştırmışlar. Hepimizin hayali kendi bayrağımızla uluslararası yarışmalara katılmak." ifadelerini kullandı.

Kendi imkanlarıyla çalıştıklarını, hayırsever Afganlardan zaman zaman yardım aldıklarını kaydeden Nimeti, mali olmasa da İran'ın da resmi işlemlerde yardımcı olduğunu aktardı.

Nimeti, mültecilerin dünyanın her yerinde çeşitli sorunları olduğunu ifade ederek, İran'daki sorunlarının sporcu belgesi alamamak ve müsabakalara katılamamak olduğunu ifade etti.

Takımın küçük sporcularından ninjutsu eğitimi alan 8 yaşındaki Kimya Haveri, spor yapmayı sevdiğini 3 yıldır bu eğitimi aldığını belirtti.

Kendisini enerji bombası olarak tanımlayan 12 yaşındaki Sara İbrahim de 7 yıldır tekvando çalıştığını söyledi.

20 yaşındaki Haniye Rahimi daha önce de ninjalık eğitimi aldığını 2 yıldır da ninja silahları ve dayanıklılık eğitimi aldığını dile getirdi.

Elburz eyaletinin merkezi Kerec'de yaşadığını söyleyen 18 yaşındaki Esume Rızai, "Afganistan'ın Daykundi eyaletindenim. 12 yıldır tekvandocuyum. 4. Dan sahibiyim." dedi.

8 yaşındaki Helma Hezare 3 yıldır jimnastik çalışırken, İran'da doğan Afganistanlı 9 yaşındaki Behare Rızayi de bir yıldır ninjutsu eğitimi aldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran'daki 'Afgan kadın ninjalar' ülkeleri adına uluslararası yarışmalara katılmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İran'daki "Afgan kadın ninjalar" ülkeleri adına uluslararası yarışmalara katılmak istiyor - Son Dakika
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