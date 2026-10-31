İran'ı Ankara'da 36-30 yenen A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçını kazandı - Son Dakika
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İran'ı Ankara'da 36-30 yenen A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçını kazandı

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İran\'ı Ankara\'da 36-30 yenen A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçını kazandı
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da oynanan hazırlık maçında İran'ı 36-30 mağlup etti. İlk yarısı 15-15 biten karşılaşmada milliler, daha önce 27-24 kaybettiği İran karşısında bu kez galip geldi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 36-30 mağlup etti.

Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlı ekip, sahadan 36-30 galip ayrıldı.

Milliler, İran ile oynadığı ilk hazırlık maçını 27-24 kaybetmişti.

Milliler, Avusturya ve Norveç ile oynayacak

Almanya'da 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına tarihinde ilk kez katılacak A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4 Kasım'da deplasmanda Avusturya, 8 Kasım'da ise İstanbul'da Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
AnkaraİranSporSon Dakika

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