İran\'ı Ankara\'da 36-30 yenen A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçını kazandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 36-30 mağlup etti.

Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlı ekip, sahadan 36-30 galip ayrıldı.

Milliler, İran ile oynadığı ilk hazırlık maçını 27-24 kaybetmişti.

Milliler, Avusturya ve Norveç ile oynayacak

Almanya'da 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına tarihinde ilk kez katılacak A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4 Kasım'da deplasmanda Avusturya, 8 Kasım'da ise İstanbul'da Norveç ile karşı karşıya gelecek.