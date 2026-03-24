İran Milli Takımı Antalya\'da Hazırlanıyor

İRAN'DA devam eden savaş nedeniyle İran Milli Futbol Takımı, Nijerya ve Kosta Rika ile oynayacağı hazırlık maçları için dün Antalya'ya geldi.

İran Milli Futbol Takımı, ABD-İsrail ve İran savaşı nedeniyle 27 Mart'ta Nijerya, 31 Mart'ta ise Kosta Rika ile oynayacağı hazırlık maçlarını Antalya'da oynamaya karar verdi. Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde beş yıldızı bir otelin tesislerinde kampa giren İran Milli Futbol Takımı ilk antrenmanını teknik direktör Emir Kalenuyi nezaretinde gerçekleştirdi.

Öte yandan İran Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Nijerya, Ürdün ve Kosta Rika da Antalya'da hazırlık maçları oynayacak. 4 ülkenin milli takımları Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'ndeki otellerde kamp yaparak hazırlıklarına başladı.