İran Milli Takımı Antalya'da Kamp Yapıyor

19.05.2026 21:50
İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Antalya'da kampa başladı.

İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp için Antalya'da hazırlıklarına başladı. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, "Elbette yeniden uluslararası arenaya geri döneceğiz. Programımız doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı, dün geldiği Antalya'da kampa girdi. İran kafilesi ise bugün Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezindeki spor kompleksinde antrenman yaptı. Teknik Direktör Amir Ghalenoei yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına bir bölümü açık olurken, oyuncular ısınma ve top ile çalışma gerçekleştirdi.

"Yeniden uluslararası arenaya geri döneceğiz"

Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, dünya kupasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. FIFA'ya gerekli başvuruları yapan ilk üç takımdan biri olduklarını söyleyen Nabi, "Takımımıza yönelik bu kadar eleştiri gelirken sürekli "biz" diyoruz çünkü tüm şartların farkındayız. FIFA'ya gerekli başvuruları yapan ilk üç takımdan biriydik. Bu yüzden de federasyonda önceden onaylanmış programımıza güveniyoruz ve planımız doğrultusunda ilerliyoruz. Elbette yeniden uluslararası arenaya geri döneceğiz. Programımız doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Turnuvaya katılan tüm takımlara vize verilmesi gerekiyor"

Ev sahibi ülkeye verilen yükümlülüklerden birinin de FIFA tüzüğü ve turnuva talimatları çerçevesinde gerekli garantileri sağlamak olduğunun altının çizen Nabi, "Bunlardan biri de vizelerin verilmesidir. Bu kurallara göre turnuvaya katılan tüm takımlara vize verilmesi gerekiyor. FIFA da bu konuda karar almış durumda ve ev sahibi ülkelerin gerekli iş birliğini yapması gerektiğini vurguluyor. Biz de önümüzdeki gün Ankara'da olacağız. Oyuncular özel vize işlemleri ve gerekli görüşmeler için Kanada Büyükelçiliği'ne başvuracak. Büyükelçilikte bazı randevu ve işlemler planlandı. Yurt dışında forma giyen lejyoner oyuncular da büyükelçiliğe giderek işlemlerini gerçekleştirecek. Kanada Büyükelçiliği ve ABD'li yetkililerle ilgili süreçler de bu kapsamda yürütülüyor" diye konuştu.

Tüm dünya organizasyonlarında güvenlik komitelerinin çalışma biçimine dair yeterli ve kapsamlı bilgiye sahibiz"

"Biz bu deneyimi daha önce farklı dünya organizasyonlarında yaşadık" diyerek sözlerini sürdüren Nabi, Fransa, Brezilya, Almanya ve son olarak Katar'da da bu süreçlerden geçtiklerini, takımlarının güvenliğinden sorumlu ekip kendi görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydetti. Nabi, ABD'de de bu olayların ardından gerekli tüm protokoller uygulanacağını ifade ederek, "FIFA'nın belirlediği kurallar ve ABD'de oluşturulan güvenlik komiteleri bu süreci yürütüyor. FIFA ile koordinasyon halinde çalışan bu komiteler güvenlikten sorumlu. Biz geçmiş yıllarda da bunları deneyimledik ve katıldığımız tüm dünya organizasyonlarında güvenlik komitelerinin çalışma biçimine dair yeterli ve kapsamlı bilgiye sahibiz. Tüm kuralları da çok iyi biliyoruz" dedi.

Öte yandan İran Milli Takımı 29 Mayıs'ta Gambiya ile hazırlık maçı oynayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

