İran ve Filistin Asya Kupası\'nda galip geldi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, C Grubu'nun son maçları oynandı.

Grup lideri İran, en yakın takipçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni Mehdi Taremi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

3 maçını da kazanan 9 puanlı İran ile 4 puanla ikinci sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, son 16 turuna çıktı.

Grubun diğer mücadelesinde Filistin, Hong Kong'u Oday Dabbagh (2) ve Zaid Qunbar'ın golleriyle 3-0 yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

Puanını 4'e çıkaran ve en iyi grup üçüncüleri arasında yer alan Filistin, tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kaldı. Hong Kong ise turnuvayı puansız kapadı.