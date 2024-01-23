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İran ve Filistin Asya Kupası'nda galip geldi - Son Dakika
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İran ve Filistin Asya Kupası'nda galip geldi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda C Grubu'nun son maçlarında İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Filistin ise Hong Kong'u 3-0 yenerek tarihindeki ilk galibiyetini elde etti ve son 16 takım arasına kalmayı başardı.

İran ve Filistin Asya Kupası\'nda galip geldi
23.01.2024 - 20:53,
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, C Grubu'nun son maçları oynandı.

Grup lideri İran, en yakın takipçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni Mehdi Taremi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

3 maçını da kazanan 9 puanlı İran ile 4 puanla ikinci sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, son 16 turuna çıktı.

Grubun diğer mücadelesinde Filistin, Hong Kong'u Oday Dabbagh (2) ve Zaid Qunbar'ın golleriyle 3-0 yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

Puanını 4'e çıkaran ve en iyi grup üçüncüleri arasında yer alan Filistin, tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kaldı. Hong Kong ise turnuvayı puansız kapadı.

Kaynak: AA
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Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Katar, İran, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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