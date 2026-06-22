İranlı Taraftarlar Belçika Maçında Coşku İçinde

İranlı futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşılaşan İran Milli Futbol Takımı'na destek için başkent Tahran'daki "İran Mall" isimli alışveriş merkezine akın etti.

Futbolseverler, Belçika ile karşılaşan milli takımlarına destek olmak için başkent Tahran'daki büyük mekanları ve kafeleri tercih etti.

Maçın takip edildiği yerlerden birisi de Orta Doğu'nun en büyük alışveriş merkezi olduğu iddia edilen "İran Mall" isimli alışveriş merkezi oldu.

İranlılar, burada kurulan dev ekranda ellerinde bayraklarla takımlarını destekledi.

Milli takım formaları giyen çok sayıda taraftar, alışveriş merkezinde kendileri için hazırlanan platformlarda yerlerini alarak maçı büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti.

Karşılaşmadan önce önce AA muhabirine açıklamalarda bulunan İranlı taraftar Zeynelabidin Abdi, maçı ailesi ile birlikte takip etmeye geldiğini ve İran'ın 2-1 kazanacağını düşündüğünü söyledi.

İran milli takımını gönülden desteklediklerin ve bu desteklerini uzaktan dile getirdiklerini vurgulayan Zeynelabidin, "İran sevgisi ile buraya geldik. İnşallah kazanırız. Uzaktan da olsa enerjimizi gönderiyoruz. İnşallah kazanırlar ve İran halkını sevince boğarlar." dedi.

Hürmüz Feregani isimli taraftar da Belçika'yı yenerek güzel bir sevinç yaşamak istediklerini dile getirerek, "Bana göre futbolun siyasetle bir ilgisi yok. Bizim çocuklarımız kendi işlerini en iyi şekilde yapabilir ve sahada görevlerini doğru şekilde yerine getirebilir." diye konuştu.

İran Milli Futbol Takımı, Belçika ile 0-0 berabere kalarak G grubundaki puanını 2'ye yükseltti.