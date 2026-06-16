İranlı Taraftarlar Dünya Kupası'nda Takımını Destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İranlı Taraftarlar Dünya Kupası'nda Takımını Destekledi

İranlı Taraftarlar Dünya Kupası\'nda Takımını Destekledi
16.06.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İranlı futbolseverler, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlarını desteklemek için Tahran'da toplandı.

İranlı futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile karşılaşan İran Milli Futbol Takımı'na destek için başkent Tahran'daki büyük mekanlara ve kafelere akın etti.

Ellerinde İran bayraklarıyla dev ekranların kurulduğu alanlara gelen taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.

Milli takım formaları giyen çok sayıda taraftar, Tahran'daki "Kitap Bahçesi" olarak bilinen mekanda kendileri için hazırlanan platformlarda yerlerini alarak müsabakayı büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti.

Karşılaşma öncesinde AA muhabirine konuşan İranlı taraftarlar, maç tahminlerini ve dileklerini dile getirdi.

Milli takımı desteklemek için alana geldiğini söyleyen İranlı taraftar İrec Kurbannejad, İran'ın maçı 2 golle kazanacağını ve nihayetinde grup aşamasından bir üst tura çıkacağını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşa ve dün varılan mutabakata ilişkin ise Kurbannejad, "Ülkemizde savaş şartları hakim ancak Allah'a tevekkül ediyoruz. Yapılan anlaşmanın halkımızı memnun etmesini umuyoruz." dedi.

"İnşallah savaş şartlarından sonra ülkemize bir sevinç yaşatırlar"

Maç öncesinde duygularını paylaşan Behare Tenfi isimli bir başka taraftar ise İran'ın galibiyeti için dua ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün milli takımımıza destek olmak için geldik. İnşallah bunca zorluk ve savaş şartlarından sonra ülkemize bir sevinç yaşatırlar. Uzun zamandır sıkıntı çeken halkımızın gönlünü ferahlatır, yüzünü güldürürler. İnşallah İran'ın galibiyetiyle tüm halkımız mutlu olur ve yaşadıkları üzüntülerin, acıların bir kısmı olsun hafifler."

"Milli takımın elde edeceği galibiyet yaşanan acıları tamamen telafi edemez"

Taraftarlardan Hüseyin Cahidi ise Yeni Zelanda'nın İran için görece kolay bir rakip olduğunu belirterek, "Bence bu, İran'ın Dünya Kupası'nda denk gelebileceği en kolay gruplardan biri oldu. İran'ın maçı bir gol farkla kazanabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İran'ın Dünya Kupası'na katılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Cahidi, buna rağmen savaşın yol açtığı acıların kolay kolay unutulamayacağını vurgulayarak, "Yaşananların bıraktığı üzüntü uzun süre insanların yüreğinde kalacak. Milli takımın elde edeceği bir galibiyetin de bunu tamamen telafi edebileceğini sanmıyorum." şeklinde konuştu.

İranlı taraftarlar 2-2'lik beraberliğe rağmen milli takımdan umutlu

Karşılaşmanın 2-2 sona ermesinin ardından AA'ya değerlendirmelerde bulunan İranlı taraftar Said Ustuvar ise milli takımın ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyledi.

Ustuvar, "Oyunu çok beğendim. Maçı kazanmak isterdik ancak maalesef berabere bitti. İnşallah sonraki maçları kesinlikle kazanırız. Belçika ile berabere kalacağımızı hesaplamıştık, böylece bu gruptan bir üst tura çıkarız." ifadelerini kullandı.

Ustuvar, İran'ın kalan maçlarını da "Kitap Bahçesi"nde izleyeceğini ve olası galibiyetleri diğer taraftarlarla birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Karşılaşmayı takip eden Nazenin Zehra Garib de oyunun sonucundan bağımsız olarak İran Milli Takımı'nı desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

2-2'lik skora da razı olduklarını dile getiren Garib, "Kesinlikle bir sonraki maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Milli takımımızın tüm maçlarını takip ediyoruz ve her zaman takımımızın arkasındayız." dedi.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Tahran, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İranlı Taraftarlar Dünya Kupası'nda Takımını Destekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
AB’den Rusya’nın “gölge filo“sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı AB'den Rusya'nın "gölge filo"sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı
Güvercinlerle ilgilenirken 2’nci kattan düştü o anlar kamerada Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada
Beykoz’da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı Beykoz'da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu
Leyleklerin Masalsı Buluşması Leyleklerin Masalsı Buluşması

10:34
Dünya Kupası sürerken kovuldu 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
10:06
Kılıçdaroğlu’ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 10:38:13. #7.12#
SON DAKİKA: İranlı Taraftarlar Dünya Kupası'nda Takımını Destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.